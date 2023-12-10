Третя штурмова вийшла з-під Бахмута: де зараз легендарна бригада
Джерело:"Українська правда"
На початку грудня бійці 3 ОШБр вийшли з-під Бахмута. Про це повідомила їхня пресслужба в коментарі "Українській правді".
На телеграм-сторінці бригади цієї інформації немає. Де зараз Третя штурмова – розкаже 24 Канал.
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Де зараз Третя штурмова
Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні,
– сказано в коментарі.
Бійці 3 ОШБр зауважили: внаслідок вдалих бойових операцій бригади на Бахмутському напрямку звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій із 250 квадратних кілометрів, які Сили оборони країни змогли відбити у росіян за час контрнаступу.
Як Третя штурмова готує бійців і як потрапити в Третю штурмову
Наразі бригада проводить набір. Якщо вагаєтеся, пропонують записатися на тестовий тиждень штурмовика.
Базовий фізичний тест для новачків у Третій штурмовій:
- 1,5 кілометри біг;
- 25х4 відтискань від землі;
- 4 хвилин у планці розділено на 2 рази;
- 50 скручувань на прес;
- 50 присідань;
- 1 хвилина стрибків на місці.
Після тестового тижня розпочнеться курс молодого бійця (КМБ), він триватиме кілька тижнів. Якщо ж бракує підготовки – доведеться пройти допідготовку перед КМБ.
Усі деталі щодо тестового тижня, армійських і тилових вакансій у Третій штурмовій дивіться за лінком.
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3 ОШБр відома за відео з поля бою
Бійці записують відео, щоб потім проаналізувати свої помилки. Раніше у Третій штурмовій показали, як закріплюються на позиціях.