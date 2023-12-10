Третя штурмова вийшла з-під Бахмута: де зараз легендарна бригада

На початку грудня бійці 3 ОШБр вийшли з-під Бахмута. Про це повідомила їхня пресслужба в коментарі "Українській правді".

На телеграм-сторінці бригади цієї інформації немає. Де зараз Третя штурмова – розкаже 24 Канал.

Дивіться також "Сліпа артилерія" й ускладнене просування: у ЗСУ розповіли про ситуацію на гарячих напрямках

Де зараз Третя штурмова

Після майже року важких боїв під Бахмутом на початку грудня Третя окрема штурмова бригада вийшла з виснажливої ділянки фронту на відновлення, щоб стати найбільш технологічним підрозділом в Україні,

– сказано в коментарі.

Бійці 3 ОШБр зауважили: внаслідок вдалих бойових операцій бригади на Бахмутському напрямку звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій із 250 квадратних кілометрів, які Сили оборони країни змогли відбити у росіян за час контрнаступу.

Як Третя штурмова готує бійців і як потрапити в Третю штурмову

Наразі бригада проводить набір. Якщо вагаєтеся, пропонують записатися на тестовий тиждень штурмовика.

Базовий фізичний тест для новачків у Третій штурмовій:

1,5 кілометри біг;

25х4 відтискань від землі;

4 хвилин у планці розділено на 2 рази;

50 скручувань на прес;

50 присідань;

1 хвилина стрибків на місці.

Записатися у 3 ОШБр можна з 18 років, ідеальним віком штурмовика називають 18-30 років.

Після тестового тижня розпочнеться курс молодого бійця (КМБ), він триватиме кілька тижнів. Якщо ж бракує підготовки – доведеться пройти допідготовку перед КМБ.

Усі деталі щодо тестового тижня, армійських і тилових вакансій у Третій штурмовій дивіться за лінком.

Дивіться також "Молитися за Путіна": патріарх Кіріл вкотре пробив дно людожерською заявою

3 ОШБр відома за відео з поля бою

Бійці записують відео, щоб потім проаналізувати свої помилки. Раніше у Третій штурмовій показали, як закріплюються на позиціях.