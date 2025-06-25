Третя штурмова контратакує на сході: знищено взвод окупантів

Сили оборони продовжують проводити наступальні дії на сході України. Бійцям 3 окремої штурмової бригади вдалося вибити окупантів з позицій поблизу населеного пункту Рідкодуб.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 3 ОШБр.

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Третя штурмова провела успішний рейд біля Рідкодуба

В районі населеного пункту Рідкодуб, що на межі Харківської та Донецької областей, підрозділи 3 ОШБр провели успішні рейдово-ударні дії.

Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії Росії. Бійці бригади зачистили ворожі позиції та закріпилися,

– йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на цьому напрямку.

Третя штурмова вибила ворога з Рідкодуба: дивіться відео

Військові зазначають, що окупаційні війська проводять активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

"Попри це, Третя штурмова не лише стримує натиск, а й контратакує противника, підсилюючи суміжні підрозділи!" – наголошують у 3 ОШБр.

Нагадаємо, що лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати ворога серед особового складу становлять орієнтовно 1 014 650 бійців.