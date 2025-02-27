Третя світова війна вже триває, – Буданов

Розмов про новий світовий збройний конфлікт тривають вже доволі довго. Керівник ГУР оцінив, чи він вде почався.

За словами Кирила Буданова, Третя світова війна вже триває. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Філософське питання

Очільник Головного управління розвідки Міноборони зазначив, що причина у тому, що у повномасштабну війну Росії проти України втягнута більшість країн світу. Тому він вважає, що питання того, чи триває вже Третя світова війна, філософське.

Він пояснив, що все залежить від того, як на це дивитися.

Для мене – так, втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу, це просто факт,

– підкреслив він.

Наприклад, південнокорейська розвідка стверджує, що КНДР відправила додаткові війська до Росії для війни проти України, але точна кількість невідома.

Раніше в Курській області було розміщено 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі втратили боєздатність.