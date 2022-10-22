Три ракети і фактичне знищення: мер Луцька розповів про приліт по енергетичному об'єкту
22 жовтня 2022 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:Ігор Поліщук
Ігор Поліщук – мер Луцька – розповів про наслідки терористичного удару, який Росія завдала вранці 22 жовтня. Енергетичний об'єкт – фактично знищений.
Вранці 22 жовтня росіяни атакували Захід України. Близько 09:00 мер Луцька закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
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Згодом мер розповів, що в епіцентрі удару – енергетичний об'єкт. Станом на 14:30 стало відомо, що його відновлення – неможливе.
Пошкодження об'єкта енергетики, по якому здійснили влучання, – критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе,
– мовиться у повідомленні.
За попередніми даними, ворог атакував енергетичний об'єкт трьома ракетами Х-101.Зауважте! Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел.
Ракетна атака вранці 22 жовтня – головне
- Російські окупанти програють на всіх напрямках фронту. Ворог розуміє, що у нього немає жодних шансів. Бо українські захисники та захисниці впевнено та безстрашно йдуть вперед, звільняючи міста і села й повертаючи місцевим жителям безпеку. В Офісі Президента розповіли, що від початку контрнаступу українські герої звільнили вже понад 600 міст і сіл.
- Знавіснілі росіяни продовжують атакувати Україну ракетами. Субота 22 жовтня для українців розпочалася з повітряної тривоги. Згодом у мережі опублікували повідомлення про вибухи у різних містах.
- Ворог вдарив по Волині, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській, Одеській областях.
- Окрім того, захисники українського неба знищили 18 російських ракет. Аби ліквідувати ворожі снаряди, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільно-вогневі групи.
- В Укренерго наголосили, що росіяни атакували енергетичну систему України. Масштаби руйнувань можуть бути сильнішими, аніж наслідки атаки 10 – 12 жовтня.
- Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.
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