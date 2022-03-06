Три тисячі добровольців зі США готові битися з Росією в Україні у міжнародному батальйоні

Американські ветерани поїдуть воювати за Україну добровольцями. Про це розповів журналістам Метью Паркер – військовий з досвідом у 22 роки.

Коли він почув, що російські війська напали на Україну, то згадав про американського солдата українського походження, який служив разом із ним в Іраку. І вирішив, що хоче допомогти українцям захищати свою Батьківщину.

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Паркер зазначив, що готовий і в бій іти, і бути інструктором: "Ми раді допомогти в будь-якому випадку". Чому "ми"? Бо таких як Паркер – багато.

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Представник посольства України у Вашингтоні повідомив, що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучитися до міжнародного батальйону й протистояти силам Росії.

Закликав до цього Президент України Володимир Зеленський.

А уряд український вже тимчасово скасував візові вимоги для добровольців.

До слова, для вже згаданого Метью Паркера боротьба в Україні – це більше, ніж оборона однієї країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато добровольців, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

Ті, з ким воюють українці – це типові бандити. Вони не поважають міжнародне право, не піклується про жінок і дітей. Ми й раніше воювали з таким типом людей,

– сказав Паркер.

І підсумував: "Путін вже захопив Крим, чого не можна було допускати. Це була слабкість міжнародної спільноти. Йому не можна дозволити захопити решту України".

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