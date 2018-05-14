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Три кімнатні рослини, які очистять повітря

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Три кімнатні рослини, які очистять повітря
Три кімнатні рослини, які очистять повітря / unsplash.com

Щоб не влаштовувати кілька разів на тиждень вологе прибирання у помешканні, варто купити додому кілька корисних рослин.

Адже кімнатні рослини допомагають очищувати повітря у приміщенні, рятують від задухи та дбають про стан шкіри і дихальної системи, передає "Країна здоров'я"..

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Окрім того, кімнатні рослини здатні позбавлять від втоми, сонливості і дратівливості. 

Кімнатний бамбук, окрім оригінальної форми у помешканні, збагачує повітря житла великою кількістю кисню. Найкраще його ставити у південно-східній частині квартири, адже за феншуєм він ще й притягує удачу.

Алое не лише освіжає повітря, але і очищає його від шкідливих речовин, зокрема, формальдегіду, який можуть виділяти меблі.

Фікус здатний створювати сприятливі умови для вологості у приміщенні та насичувати повітря фітонцидами – вони вбивають або пригнічують зростання і розвиток бактерій, мікроскопічних грибів та інші форми мікроорганізмів у приміщенні.

Фото: unsplash.

До слова, NASA провело дослідження, аби визначити найкращі кімнатні рослини для очищення повітря. Відтак, вчені вивчили частинки шкідливих органічних сполук у повітрі. Найнебезпечніші з них це – трихлоретилен, бензол, аміак.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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