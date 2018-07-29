Три простих способи розчинити тромби

Тромби є дуже небезпечними, оскільки можуть стати причиною серцевого нападу. Найчастіше вони утворюються через зміну складу крові у віці після 35 років. Цьому можуть також сприяти неправильне харчування, екологія та різні травми.

Також тромби можуть спричинити інфаркт з летальним результатом, передає Мedikforum.

Вони можуть утворюватися у кровоносних судинах або у порожнині серця і через сидячий спосіб життя, порушене згортання крові, аутоімунні захворювання, операції на великих венах, фібриляцію передсердь, серцеву недостатність тощо.

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Тромб, який утворився, поступово збільшується і його відрив від стінки судини може привести до закупорки тромбом кровоносної судини, що припиняє нормальний кровотік і призводить до ішемічного інфаркту чи інсульту.

У народній медицині існують три простих способи, які допомагають розчинити тромби та покращити стан здоров'я протягом тижня.

1. Для профілактики тромбозу за 10 хвилин до їжі корисно з'їдати трохи грейпфруту. Цей фрукт чудово очищає судини.

2. Також медики рекомендують щодня пити склянку томатного соку. Він містить речовини, які знижують ризик злипання тромбоцитів у згустки.

3. Одна свіжа морквина в день, яка містить фітонциди і корисні мікроелементи, ефективно зміцнить стінки судин і не допустить утворення тромбів.

Що таке тромб? Це прижиттєвий згусток крові, що утворюється у кровоносних судинах внаслідок патологічних змін стінок судин або змін властивостей крові. Процес утворення тромбу називають тромбозом. Тромби бувають пристінковими та закупорювальними.

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