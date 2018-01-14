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Три серйозних наслідки хронічного недосипу, про які варто знати

22:19, 14 січня 2857 Читать новость на русском
Наслідки невисипання
Наслідки невисипання / Фото з Facebook

Щоденні невисипання загрожують не лише тим, що ви будете сонні та втомлені цілий день, а й можуть призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям.

Експерт в питаннях здорового сну Метью Уокер – професор неврології в Каліфорнійському університеті і автор книги "Чому ми спимо?" – розповів про серйозні наслідки нестачі сну або його повної відсутності.

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Проблеми з пам’яттю

Якщо постійно погано спати або спати по менше, ніж 7-8 годин, то ви не уникнете проблем з пам’яттю. Наприклад, вас можуть турбувати провали в пам'яті, також вам буде набагато складніше запам’ятовувати нову інформацію.

Хвороба Альцгеймера

Проблеми з пам'яттю – не найгірше наслідок хронічного недосипу. Результатом нічних неспання стає велика концентрація в мозку токсичного білку, який пов'язаний з хворобою Альцгеймера. Якщо людина спить достатню кількість часу, то мозок встигає вивести токсичний білок, якщо недостатньо – не встигає, що підвищує ризик захворювання.

Імунна система

Всього одна ніч, під час якої ви поспали лише 4-5 годин, на 70% скорочує ефективність протиракових імунних клітин. Найчастіше недосип призводить до раку кишечника і передміхурової залози. Також якщо ви постійно спите мало часу, ви будете більш схильними до сезонних застуд.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Edinstvennaya
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