Три цінні поради, як покращити свій сон

Про користь і тривалість сну проведено сотні досліджень та висловлень блогерів та лікарів. Однак все ж існує три цікавих та справді ефективних поради, як спати міцно та бачити яскраві сни.

Про це розповіла дослідниця з Австралії Шивон Бенкс, передає "Новое Время".

Вона зазначає, що для більшості людей для максимальної продуктивності вдень потрібно від 7 до 9 годин нічного сну. Саме тоді людина максимально відпочиває та викладається на всі 100%.

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Три поради, як покращити свій сон

Перед сном знімайте стрес і розслабляйтеся

Таким чином можна прийняти теплу ванну або почитати книгу (тільки друковану, а не електронну), випити склянку теплого молока. Будь-які фізичні навантаження, комп'ютерні ігри, телевізор та інші гаджети перед сном не рекомендуються – це може посилити фізіологічне збудження.

Виробіть правильні звички

Пам’ятайте, що ваш організм виробляє власний внутрішній годинник, який контролює сон і неспання. Найкраще цей годинник працює тоді, коли у вас є налагоджена рутина. Встановіть для себе точний час відходу до сну і прокидання. І пам'ятайте, що ранкове світло дуже важливе для запуску вашого біологічного годинника.

Створіть хороше середовище для сну

Це повинне бути тихе і темне місце, зі зручним ліжком і хорошим температурним режимом. Уникніть будь-яких сторонніх освітлень, сторонніх звуків і навіть домашніх улюбленців, які час від часу можуть порушувати ваш сон.