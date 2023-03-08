Проти Путіна свідчитимуть свої, їх потрібно змусити, – Фейгін про трибунал над диктатором
Росія продовжує здійснювати жахливі воєнні злочини на території нашої держави. Очевидно, що міжнародний трибунал для Владіміра Путіна є неминучим.
Україна має усе необхідне для того, щоб засудити диктатора. Ніякі додаткові юристи їй не потрібні. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Я взагалі не суддя. Але якщо мені запропонують, і гарна зарплата, я піду, звичайно", – відзначив правозахисник.
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Потрібно змусити свідчити
Безумовно, для того, щоб засудити російського президента, потрібна допомога людей з його найближчого оточення. Вони, найімовірніше, були в курсі його злочинних намірів.
Якщо влада Путіна впаде, там двері потрібно буде тримати від таких. Казатимуть: "Не треба, вже все є". А ті далі проситимуть виступити. Це питання політичне, а не юридичне. У Росії система чистого терору,
– каже Фейгін.
Мабуть, вже зараз знайдуться певні олігархи та чиновники. Але наскільки вони наближені до ухвалення рішень щодо війни – прогнозувати складно.
Напевно, такі є, вони вже залишили Росію. До прикладу, Анатолій Чубайс. З початку війни він залишався радником Путіна, крутився навколо цих облич, в нього з Ніколаєм Патрушевим чудові стосунки. Йому немає чого сказати? Чого він мовчить? Цікаво,
– зауважує правозахисник.
Треба шукати не лише тих, хто добровільно даватиме свідчення проти Путіна. Когось треба змусити. Чекати, поки вони раптом з'являться, не варто.
Ще один персонаж – Роман Абрамович, який, за деякою інформацією, співпрацює з київською владою. Видання Financaial Times заявило, що він за два тижні до війни переписав усі свої активи на дітей. Загальна вартість компаній – 15 – 17 мільярдів доларів.
"Він знав, що війна буде? Якщо так, то від кого? Чому б його не залучити для надання свідчень", – відзначає Марк Фейгін.
Без трибуналу війна ніколи не закінчиться
- Як наголосив Фейгін, міжнародний трибунал – це єдиний можливий варіант закінчення війни. Звичайно, Росія ніколи погодиться на суд, але згода від тих, хто чинить геноцид українців, зовсім не потрібна.
- Правозахисник наголосив, що для перемоги України над країною-терористкою не достатньо повернення окупованих територій та репарацій. Важливо, щоб відбувся суд над Росією, який повинен забезпечити те, що війна ніколи не повториться.
- "Міжнародний трибунал – це покарання усіх осіб, які відповідальні за організацію та виконання агресії. Можуть бути суди і в Україні. Але, якщо не винесуть вирок проти винних, то можна буде вважати, що війна не закінчилась", – переконаний він.