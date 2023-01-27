ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Держави Європейського Союзу шукають усі можливості для того, аби притягнути до відповідальності терористичну державу, що називається Росія. Водночас певні інституції занурюються в "юридичні суперечки", аби не займатись цим питанням.
Відомо, що Європарламент таки проголосував за створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка. В одному зі західних видань з посиланням на власні джерела зазначають, що цей процес не стоїть на мертвій точці, хоча й існують певні проблеми. Зокрема, спеціалісти збирають усю доказову базу про злочини окупантів на наших територіях, однак не знають до кінця, як правильно організувати процес щодо створення також спецпрокуратури.
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Кремлівське керівництво обов'язково притягнуть до відповідальності
Зауважмо, що прокуратура, яка вивчатиме цю справу, стовідсотково буде мати офіс в одній з країн ЄС. Однак, як пишуть аналітики, все ще існують певні дискусії, які стосуються того, як саме функціонуватиме ця інституція.
Перемовини щодо цього загрузли в юридичних і політичних нюансах, пов'язаних зі створенням такої нової міжнародної інституції. Злочини агресії – це злочини, вчинені вищими політиками або військовим керівництвом. Тому прорив міг би врешті-решт дозволити притягнути до відповідальності вищих російських лідерів,
– констатували у Bloomberg.
Окрім того, нам наголосили, що ідея створення спеціального або змішаного трибуналу є складною саме з юридичного погляду. Проте її можливо втілити, якщо на це є воля певних політиків та згода між країнами.
На Путіна очікує Гаага: останні новини щодо цього
- Безумовно, що на російське військове керівництво та на самих окупантів, які виконували злочинні накази, у недалекому майбутньому очікує суд. На ньому, очевидно, також розглядатиметься питання терактів та, зокрема, удару по багатоповерхівці в Дніпрі. До речі, розслідувачам вдалось встановити імена усіх загарбників, які причетні до цієї трагедії.
- Підтримує покарання винних за цей злочин також Німеччина. Глава німецького МЗС Анналена Бербок навіть відвідувала Гаагу стосовно цього питання наступного дня після теракту.
- До цієї теми також нагадаємо слова журналіста Ігор Яковенка. Він вважає, що Путін уже не здатний "тримати обличчя", тому й вдається до таких жорстоких, кривавих та насильницьких дій.