Засудила агресію: Швейцарія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії

Швейцарія ухвалила нове рішення стосовно протидії російській агресії. Так, країна приєдналася до створення спеціального трибуналу, щоб розслідувати воєнні злочини окупантів.

Швейцарія стала 39 країною, яка підтримала цю ініціативу. Швейцарська сторона переконана, що злочини військової агресії, вчиненої проти України, не повинні залишитися безкарними.

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Швейцарія виступила за створення спецтрибуналу для Росії

Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які підтримують створення спеціального трибуналу. Таке рішення було ухвалено під час зустрічі, що відбулася в Берліні 16 листопада, на якій країну представляв посол Франц Перес, керівник Управління міжнародного публічного права Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Участь у цій основній групі доповнює підтримку Швейцарією національних і міжнародних зусиль із судового переслідування та притягнення до відповідальності всіх міжнародних злочинів, скоєних в Україні,

– мовиться у пресрелізі МЗС.

У швейцарському МЗС заявили, що Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати та проводити судові процеси за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні. Однак він не має юрисдикції щодо "злочину агресії" в повномасштабній війні, оскільки ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Окрім підтримки створення спеціального трибуналу для Росії, Швейцарія має намір домагатися перегляду Римського статуту. Цей перегляд має на меті полегшити юрисдикцію МКС щодо "злочину агресії" в усіх контекстах.

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