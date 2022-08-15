"Маріупольські клітки" – воєнний злочин росії, – Подоляк звернувся до Червоного Хреста

"Маріупольські клітки" для азовців – це воєнний злочин росії. З такою фразою в Офісі Президента звернулися до Червоного Хреста.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що усі азовці на законних підставах захищали свою країну. За його словами, вони є комбатантами.

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Подоляк звернувся до Червоного Хреста

Усі військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітки" – це офіційний воєнний злочин росії,

– заявив він.

Тож Подоляк закликав Червоний Хрест "нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію".

"Маріупольські клітки" для азовців: головні новини

У мережі з'явилися фото підготовки окупантів до показового судилища над захисниками "Азовсталі". Рідні бійців відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента.

Рідні військових просять владу втрутитися, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

Пізніше Михайло Подоляк заявив, що суд над українськими полоненими є воєнним злочином.

Крім того, у мережі показали готові камери для воїнів полку Дениса Прокопенка, які зробили російські окупанти. У такий спосіб загарбники готуються до судилища над захисниками "Азовсталі".

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