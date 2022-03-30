Триматися там можна ще місяцями, – Арестович про військову оборону Маріуполя

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, Маріуполь має всі шанси тримати оборону ще місяцями. Однак для цього з міста потрібно вивести цивільне населення.

Героїчний Маріуполь стримує великі сили противника, які інакше були б перекинуті на інші ділянки фронту. Олексій Арестович зауважив, що зараз завдання міста – триматися.

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Чим довше захисники Маріуполя триматимуть оборону, тим більше шансів, що українська влада та міжнародна спільнота зможуть врятувати мирних мешканців. І, звісно, змінити ситуацію на фронті.

Арестович припустив, чи зможе Маріуполь втримати оборону

Однак головна проблема Маріуполя – не військова. Наші захисники ліквідували там вже 6 старших командирів росармії, і завдяки своєму професіоналізму вони можуть оборонятися ще довго. Допомогло маріупольцям й знищення ворожого корабля у Бердянську, через порт якого Росія "постачала" свої війська під Маріуполь.

Я дуже добре знаю Маріуполь. Це величезне місто, і взяти його дуже і дуже непросто,

– наголосив Арестович.

Тепер найважливіше – вивести з міста цивільне населення. Тоді Маріуполь зможе триматися ще довго.

Триматися там можна ще місяцями. А зважаючи на те, що у двох армій співпадають калібри зброї, то в ближньому бою можна забирати боєприпаси до стрілецької зброї, гранатометів, яких вистачить надовго. Та й "велика земля" допомагає,

– додав радник глави ОП.

Саме через злочини окупантів проти цивільного населення Маріуполь зазнав таких значних руйнувань. Росія вже почала примусово вивозити мешканців міста на свою територію.

"Чоловіків відбирають, фільтрують і намагаються поставити до російського війська, а жінки з дітьми опиняються в різних Саратовах і Омськах з дуже жорсткими умовами і ледве не примусовою працею", – додав Арестович.

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