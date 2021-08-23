Тримайтеся, ми з вами, – глава сенату чеського парламенту виступив у Раді

Голова Сенату Парламенту Чехії Мілош Вистрчіл 23 серпня виступив на урочистому засіданні Верховної Ради. Він виголосив промову про Кримську платформу.

Політик українською мовою привітав з 30-річчям незалежності країни. Далі продовжив чеською, розповівши про участь у саміті Кримської платформи.

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Політик вражений подіями у Криму

Вистрчіл згадав слова президента Володимира Зеленського про депортацію кримських татар у 1944 році. Він звернув увагу, що історія повторюється. Окупанти виганяють з Криму корінних жителів.

Він додав, що на початку жовтня 1938 року у тодішній Чехословаччині теж виселяли людей, тому що гітлерівська Німеччина окупувала цю землю.

"Ви можете покластись, на те, що сучасна Чехія добре знає, у якій ситуації ви зараз перебуваєте, та наскільки це важко", – сказав Вистрчіл.

Чиновник підтримав створення Кримської платформи та запевнив, що Чехія стоїть на українській стороні.

Тримайтеся, ми з вами,

– підсумував політик.

Як пройшов перший саміт Кримської платформи