Тримають на спеці та без води: окупанти влаштували маріупольцям гуманітарне пекло

Російські окупанти продовжують цинічно знущатися з жителів Маріуполя. Через гуманітарну катастрофу, зокрема повну відсутність харчів, містяни змушені виборювати собі їжу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що через відсутність іншого джерела їжі – маріупольці просто змушені "боротися" за гуманітарку від російських окупантів.

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Жахлива схема російських нелюдів

За словами Андрющенка, російські загарбники розробили спеціальну схему, за якою місцеві можуть отримати гуманітарку. Однак навіть її виконання ще не гарантує одержання необхідного.

Як розповів радник, спочатку людям потрібно записатися в чергу для отримання гуманітарки. Зазначається, що вона зазвичай вже розписана на 2 – 3 дні наперед.

У день "черги" маєш добігти серед перших 300 щасливчиків у живу чергу. Потім тебе тримають на спеці, як тварину в загоні. Тоді, якщо пощастило, отримуєш харчі дуже поганої якості,

– розповів Андрющенко.

Постійні кола пекла маріупольців

Як він наголосив, така "допомога" без холодильників швидко зіпсується. Саме тому вже через 1 – 2 дні місцеві жителі змушені "бігти по колу пекла гуманітарки" знову.

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Крім того, Андрющенко наголосив, що вистоюючи черги за необхідним для виживання на спеці, маріупольці не мають питної води й навіть можливості її набрати.

"Лють. Просто лють", – підсумував радник.

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Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі: останнє

Маріупольська міська рада повідомила, що за час російської окупації – населення міста зменшилось у 5 разів. Водночас у відомстві наголосили, що точні цифри людей, які вимушено покинули місто, назвати вкрай важко.

Окупаційна влада тимчасово захопленого росіянами Маріуполя заборонила купатися в Азовському морі після того, як місто закрили на карантин. За інформацією офіційної української влади, таке обмеження пов'язане із вибуховим зростанням захворюваності на кишкові інфекції та загрозу епідемії холери.

Однак гауляйтер цинічно бреше місцевому населенню, намагаючись приховати справжню причину. Він сказав, що така заборона пов'язана нібито через розмінування.

Російські нелюди почали вербувати людей в Маріуполі для роботи в концентраційних "фільтраційних таборах" через мобільний оператор окупантів. Зазначається, що його абоненти отримують відповідну розсилку в повідомленнях.

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