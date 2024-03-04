На Київщині стався вибух у житловому будинку: є постраждала

Вранці 4 березня в одному з житлових будинків у селі Трипілля прогримів вибух. Внаслідок цього спалахнула пожежа, постраждала жінка.

Повідомлення про вибух в Обухівському районі надійшло до рятувальників о 05:46 4 березня. Причини ще встановлюють.

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Що відомо про вибух у Трипіллі

На місце події виїхали рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Українка та 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Обухів.

По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження,

– зазначили в ДСНС.

Вибух зруйнував будинок / Фото ДСНС

Пожежу ліквідували о о 06:35. На місці пряцювало 9 осіб і 2 одиниці техніки. Що саме спричинило вибух, ще встановлюють.

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