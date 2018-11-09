Триразовий олімпійський чемпіон звинувачується у згвалтуванні підлітка

Триразовий чемпіон Олімпійських ігор з боксу кубинець Фелікс Савон затриманий на Кубі за звинуваченням у зґвалтуванні.

За інформацією BoxingScene, 51-річний кубинець (батько п'ятьох дітей) знаходиться під арештом ще з 30 вересня, але влада країни більше місяця не оприлюднювали, що трапилося.

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Зазначається, що знаменитий спортсмен вже був замішаний в подібних справах, але його покривав кубинський уряд, зацікавлений в збереженні позитивного іміджу одного з найвідоміших спортсменів країни.

Нагадаємо, що на Олімпійський іграх Фелікс Савон завойовував золоту медаль тричі: в Барселоні, Атланті та Сіднеї.

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