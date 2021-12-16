"Тривала розмова": Байден анонсував нові переговори з Путіним

Президент США Джо Байден анонсував нові переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Попередня зустріч у відеоформаті відбулася 7 грудня.

Про необхідність проведення ще однієї зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден заявив під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.

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Розмова буде тривалою

Джо Байден підтвердив необхідність проведення ще одних переговорів з Володимиром Путіним. Однак, за його словами, наступного разу вони відрізнятимуться від попередньої.

У нас буде тривала розмова,

– заявив Байден.

Однак дати проведення переговорів президент США не назвав.

Зустріч Байдена і Путіна: головне

Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 7 грудня у форматі відеоконференції по захищеній лінії. Політики обговорили питання безпеки України. Глава Білого дому пригрозив економічними наслідками у випадку повномасштабного вторгнення до України.

Водночас у Кремлі заявили, що політики нібито обговорювали "внутрішньоукраїнську кризу".

Увечері 9 грудня Джо Байден телефоном поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди американський лідер розповів про переговори з Путіним та наголосив на підтримці суверенітету України.

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Попередня розмова президентів США та Росії тривала понад 2 години. Відбулася вона 7 грудня 2021 року.