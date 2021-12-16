"Тривала розмова": Байден анонсував нові переговори з Путіним
16 грудня 2021 , 09:19Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Президент США Джо Байден анонсував нові переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Попередня зустріч у відеоформаті відбулася 7 грудня.
Про необхідність проведення ще однієї зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден заявив під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні.
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Розмова буде тривалою
Джо Байден підтвердив необхідність проведення ще одних переговорів з Володимиром Путіним. Однак, за його словами, наступного разу вони відрізнятимуться від попередньої.
У нас буде тривала розмова,
– заявив Байден.
Однак дати проведення переговорів президент США не назвав.Зверніть увагу! Попередня розмова президентів США та Росії тривала понад 2 години. Відбулася вона 7 грудня 2021 року.
Зустріч Байдена і Путіна: головне
- Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 7 грудня у форматі відеоконференції по захищеній лінії. Політики обговорили питання безпеки України. Глава Білого дому пригрозив економічними наслідками у випадку повномасштабного вторгнення до України.
- Водночас у Кремлі заявили, що політики нібито обговорювали "внутрішньоукраїнську кризу".
- Увечері 9 грудня Джо Байден телефоном поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди американський лідер розповів про переговори з Путіним та наголосив на підтримці суверенітету України.
До теми пропонуємо більше про попередню зустріч Байдена і Путіна: дивіться відео