Триває боротьба за життя: Прілєпін отримав важу травму внаслідок підриву

Російський письменник та пропагандист Захар Прілєпін отримав важку травму після того, як його автоміль було підірвано.

Відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш". Наразі російські ЗМІ повідомляють, що Прілєпін все ще на місці аварії – лікарі чекають вертоліт для його транспортування.

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Водій машини загинув, а сам Прілєпін вижив. Проте, за попередніми даними, у нього "травматична ампутація". Як пишуть ЗМІ, йде боротьба за життя.

Прілєпін досі перебуває на місці вибуху. Ймовірно, його доставлять гелікоптером до Москви. Він отримав поранення обох ніг,

– йдеться у повідомленнях росЗМІ.

Прілєпіна госпіталізували

Згодом стало відомо, що Захар Прілєпін отримав переломи ніг та струс мозку.

Ще на місці Прілєпіну наклали шини та бандаж на зламану ногу. На гелікоптері його перевезли до Нижегородської обласної клінічної лікарні імені Семашка.

Пропагандисти пишуть, що на момент госпіталізацій той був притомний і нібито сам спілкувався з медиками.

Довідка. Захар Прілєпін – російський письменник-пропагандист, колишній бойовик так званого угруповання "ДНР" і співголова партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду". В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і поїхав воювати в Україну.

До речі, повідомляють, що на момент вибуху, Захар Прілєпін саме повертався з відрядження до "ЛНР". Він проходив службу у складі батальйону Росгвардії "Оплот". А сьогодні їхав додому до родини.

Коротко про вибух автівки Прілєпіна