Триває певне підсилення, – в ОП пояснили стурбованість Заходу через ситуацію на кордоні

8 листопада 2021 , 18:52
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Джерело:

Офіс Президента

В Офісі Президента заявили, що кількість російських військ біля кордону України не змінилася. Відбулися лише "якісні" зміни.

Ми готові реагувати, – Никифоров

Характер та активність російських військ біля кордону дозволяють робити висновки про їхнє призначення. Про це речник президента Сергій Никифоров заявив у відеозверненні.

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Війська агресора перебувають під прицілом і наших служб, і служб партнерів.

Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни. Не так кількісні, як якісні. Триває певне підсилення. Саме такі зміни і стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося у публікації західних ЗМІ,
– пояснив прессекретар Володимира Зеленського.

Він зауважив, що наразі робити висновки щодо конкретних цілей Росії – передчасно.

"Головне що ми готові реагували на будь-який сценарій", - наголосив Никифоров.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • 31 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю у якій заявило, що біля кордонів України збільшується кількість військових підрозділів та техніки. Це буцімто спричинило занепокоєння серед американських та європейських політиків.
  • Після того видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які буцімто підтверджують, що Росія знову стягує війська до кордону України.
  • Водночас у Міністерстві оборони України не фіксували збільшення військ.
Зверніть увагу! Раніше в Офісі Президента інформацію західних ЗМІ називали "елементами психологічного чи пропагандистського тиску". 7 жовтня Никифоров казав, що в ОП немає жодного підтвердження цій інформації.
Автор: Софія Мінджоса