Триває певне підсилення, – в ОП пояснили стурбованість Заходу через ситуацію на кордоні

В Офісі Президента заявили, що кількість російських військ біля кордону України не змінилася. Відбулися лише "якісні" зміни.

Ми готові реагувати, – Никифоров

Характер та активність російських військ біля кордону дозволяють робити висновки про їхнє призначення. Про це речник президента Сергій Никифоров заявив у відеозверненні.

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Війська агресора перебувають під прицілом і наших служб, і служб партнерів.

Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни. Не так кількісні, як якісні. Триває певне підсилення. Саме такі зміни і стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося у публікації західних ЗМІ,

– пояснив прессекретар Володимира Зеленського.

Він зауважив, що наразі робити висновки щодо конкретних цілей Росії – передчасно.

"Головне що ми готові реагували на будь-який сценарій", - наголосив Никифоров.

Ситуація на Донбасі: що відомо

31 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю у якій заявило, що біля кордонів України збільшується кількість військових підрозділів та техніки. Це буцімто спричинило занепокоєння серед американських та європейських політиків.

Після того видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які буцімто підтверджують, що Росія знову стягує війська до кордону України.

Водночас у Міністерстві оборони України не фіксували збільшення військ.