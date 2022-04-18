Тривають бойові дії біля Олександрівки на Херсонщині: росіяни не мають успіху
18 квітня 2022 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Керівництво Збройних Сил України заявило про спроби ворога повністю захопити Херсонщину. На щастя, окупантам не вдається втілити свій план у життя.
У Генштабі заявили, що Південнобузькому напрямку окремі підрозділи армії ворога намагаються досягти двох цілей.
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Генштаб про ситуацію на Херсонщині
По-перше, окупанти продовжують зосереджувати ключові зусилля на утриманні вже захоплених рубежів. Друга ціль – обстріли позицій українських позицій.
Крім того, російські загарбники все ще намагаються встановити повний контроль над Херсонщиною. Ворог веде бойові дії поблизу селища Олександрівка. У Генштабі наголосили, що окупантам не вдається досягти успіху на цьому напрямку.
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