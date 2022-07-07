Тривають обстріли Криворізького району: окупанти пошкодили лінію електропередач

Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Окупанти вчергове вгатили по Зеленодольській громаді. Цього разу під ударом опинилося село Мар'янське.

Внаслідок цього були пошкоджені лінії електропередач. Енергетики вже розпочинають відновлення.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що люди, на щастя, не постраждали. Станом на ранок 7 липня ситуація в області контрольована.

Водночас, за даними очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, під вогнем ворога опинилося прикордоння території Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.

Напружена ніч із двома сигналами повітряної тривоги. Вчора пізно ввечері ворог поцілив по селу Мар'янське, що у Криворізькому району. Внаслідок обстрілу там перебито лінії електромереж. На щастя, без жертв,

– підсумував він.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по Дніпропетровщині російські окупанти випустили 7 крилатих ракет. Мовиться про тип морського базування "Калібр". Російські загарбники атакували Дніпро та область близько 4 години ранку 5 липня. Шість ворожих ракет із семи ППО вдалося збити.

Зранку 30 червня ворог зруйнував зерносховище, а також центр села на Дніпропетровщині. Тоді російські загарбники обстріляли Зеленодольську громаду.

А ще раніше "прильоти" по Дніпру стали причиною руйнувань залізничної інфраструктури, а також промислового підприємства. На СТО ж спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили та розпочали розбирати завали. Відомо, що внаслідок атаки ворог пошкодив майже 3,5 десятки автівок.

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