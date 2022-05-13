Тривають ворожі обстріли на Донбасі: яка ситуація на основних напрямках

Триває 79 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Ворог продовжує обстрілювати Схід нашої держави й намагається просунутись, втім здебільшого не має жодного успіху.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив чергове зведення станом на 18:00 13 травня. Про актуальну ситуацію на Донбасі – читайте далі.

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Ситуація на Донбасі 13 травня

За інформацією Генштабу, на Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили свої основні зусилля на наступі поблизу населеного пункту Богородичне, однак не мали успіху. Ворожа артилерія обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Російські окупанти намагались встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам'янка, Мар'їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку окупанти невдало намагались закріпитись поблизу Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку здійснюють вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне.

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Разом з тим на Бахмутському напрямку противник намагався йти штурмом у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, втім безуспішно. Тривають обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка.

Тим часом на Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, російські окупанти намагаються здійснити наступ у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка, однак успіху не мають.

У Маріуполі, який уже понад 2 місяці перебуває у блокаді ворога, тривають обстріли. Окупанти зосередили свої основні зусилля на блокуванні наших захисників та захисниць у районі заводу "Азовсталь".

Останні новини про Маріуполь: коротко

Вранці 13 травня Міська рада Маріуполя повідомила, що російські окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину заводу "Азовсталь". День у день ситуація стає все складнішою.

Захисники та захисниці міста тим часом продовжують знищувати російських окупантів. Українські військові підтвердили, що ворог постійно намагається прорватись всередину заводу, втім зазнає втрат. Разом з тим у ніч проти 13 травня не вщухали ворожі обстріли "Азовсталі" з авіації та артилерії.

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському суспільному мовнику наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі", зокрема й щоб забрати тіла вбитих росіянами героїв.

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