"Тривають жорсткі бої": в районі Куп'янська росіяни намагаються прорвати оборону з 2 напрямків
Джерело:Олександр Сирський
Головнокомандувач Сирський відвідав зону активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках. Він повідомив, що наразі росіяни зосередили основні зусилля на чотирьох східних напрямках.
Він зазначив, що ситуація залишається складною. Окрім інтенсивних боїв, ворог активно використовує бронетехніку та КАБи.
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На яких напрямках найважча ситуація
За словами Сирського, росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському та Харківському напрямках. Окрім того, ворог проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру, щоб взяти під контроль ці населені пункти.
На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій,
– сказав Сирський.
Ворог хоче прорватися в районі Куп'янська: яка ситуація у Харківській області
На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, але, за словами головкома, зазнає значних втрат та не має успіху.
А у Вовчанську Сили оборони намагаються стримати ворога. Наразі головною задачею є не дати росіянам прорватися, завдати їм максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.
Тим часом в районі Куп'янська ситуація складна. Ворог намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків.
Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони,
– сказав Олександр Сирський.
Він додав, що попри всю складність ситуації, в України шанси змінити обстановку на нашу користь. І Сили оборони роблять для цього все можливе.
Детальніше про ситуацію на Харківщині
- Раніше у Генштабі повідомили, що інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп'янському напрямку сильно збільшилась. Зокрема від ранку 5 червня станом на обід ворог 7 разів атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки.
- Зокрема наразі активні бої тривають біля Чернещини та Дружелюбівки. Також ворог атакував КАБом район села Нове.
- Щодо Харківського напрямку – ворог продовжує обстрілювати міста і села з території російського Шебекіно. Зокрема нині окупанти скинули вже 5 керованих авіаційних бомб у район Охрімівки та одну – на Вовчанськ. Також росіяни били некерованими авіаракетами по Ветеринарному.
- ЗСУ відбили атаки загарбників у бік села Липці. На даний час тривають боєзіткнення у районі Вовчанська.