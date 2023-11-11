Тривога була понад 3 години, бо літак дозаправлявся, – Ігнат пояснив, на що слід звертати увагу

Ситуація в суботу, 11 листопада, схожа на ту, що була в попередній день. Повітряна тривога також тривала декілька годин, вона знову була пов'язана зі зльотом російського літака МіГ.

Росіяни, як і вчора, проводять дозаправку. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Що відомо про повітряну тривогу зараз

Власне, через те, що окупанти дозаправляються в повітрі, тривога триває довше, ніж зазвичай.

Очевидно, що тривога буде понад три години – маємо такі реалії,

– спрогнозував Юрій Ігнат близько третьої години дня.

Щоб зрозуміти, коли може бути відбій, слід порівняти сьогоднішню тривогу з попередньою, п'ятничною.

Підступна тактика росіян

Відбої по Україні пішли близько о пів на четверту дня, у Києві тривога тривала близько трьох з половиною годин.

За його словами, якщо є така тривала тривога, пов'язана з МіГом, і карта вся червона – слід не забувати і про інші типи тривог, оголошені до зльоту МіГа чи під час його зльоту. Це може бути загроза балістики на Півдні та Сході, загроза ракетного удару чи ударних дронів.

Речник Повітряних сил попередив: одна тривога може накластися на іншу і за загрозою МіГа для всієї України може приховатися небезпека для конкретних регіонів.

Ранкова балістика по Києву

11 листопада кияни прокинулися від вибуху на лівому березі Дніпра. Це сталося близько восьмої ранку, росіяни вдарили по столиці після тривалої перерви в понад 50 днів.

Тривогу оголосили після вибуху. Удар був несподіваним, оскільки ракета летіла по балістичній траєкторії і від її запуску до збиття минають лічені хвилини.

У ГУР прокоментували, чи можна вважати цю атаку енергетичним терором. За словами Андрія Юсова, це поспішний висновок.

"Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході і загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей залишається!" – попередили в Повітряних силах після відбою тривоги, пов'язаної з МіГом.