Тривога була понад 9 годин: усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені

Росія 28 листопада завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Тривога в столиці тривала майже 9 з половиною годин.

Внаслідок протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Росія атакувала Київ

Окупанти 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по столиці. У КМВА вказали, що для атаки ворожі сили застосували, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу.

За словами начальника КМВА, повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку. Сергій Попко вказав, що тривога тривала майже 9 з половиною годин.

Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені,

– повідомив він.

Станом на 9:43 відомо про падіння уламків в двох районах столиці. Зокрема, ідеться про Дніпровський та Дарницький райони міста.

Сергій Попко вказав, що даних щодо постраждалих немає. За його словами, пошкоджень зазнало окреме підприємство. Відомо, що там вибиті двері, вікна, пошкоджене вантажне авто.