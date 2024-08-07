Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі безпілотники
Ворог запустив ударні дрони ще увечері 6 серпня. 24 Канал зібрав, що відомо про рух безпілотників-камікадзе.
Також в Україні була загроза балістики, але вона минула відносно швидко. Про рух ракет не повідомляли.
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Де летять "Шахеди" зараз
Тривога на Полтавщині. Дрони з Черкащини летять на Київщину, – ПС. Моніторингові спільноти пишуть про атаку "Шахедів" на Миколаїв. Офіційної інформації поки не було. Тривога на Київщині. БпЛА через Харківщину летять на Полтавщину, – ПС. Кілька груп "Шахедів" летять у напрямку Вінниці та Черкас, – ПС. Тривога додалася у Черкасах і Миколаєві. Моніторингові канали писали, що дронів багато. Зараз вони біля Миколаєва. Дрони летять північно-західним курсом на Миколаївщину. Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Напрямок Миколаївська область!
Де летять дрони: дані від ПС
Тривога на Полтавщині.
Дрони з Черкащини летять на Київщину, – ПС.
Моніторингові спільноти пишуть про атаку "Шахедів" на Миколаїв. Офіційної інформації поки не було.
Тривога на Київщині.
БпЛА через Харківщину летять на Полтавщину, – ПС.
Кілька груп "Шахедів" летять у напрямку Вінниці та Черкас, – ПС.
Тривога додалася у Черкасах і Миколаєві.
Моніторингові канали писали, що дронів багато. Зараз вони біля Миколаєва.
Дрони летять північно-західним курсом на Миколаївщину.
Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Напрямок Миколаївська область!