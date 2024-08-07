Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі безпілотники

Ворог запустив ударні дрони ще увечері 6 серпня. 24 Канал зібрав, що відомо про рух безпілотників-камікадзе.

Також в Україні була загроза балістики, але вона минула відносно швидко. Про рух ракет не повідомляли.

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