Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі безпілотники

7 серпня 2024, 00:43
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Ворог запустив ударні дрони ще увечері 6 серпня. 24 Канал зібрав, що відомо про рух безпілотників-камікадзе.

Також в Україні була загроза балістики, але вона минула відносно швидко. Про рух ракет не повідомляли.

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Де летять "Шахеди" зараз

01:18, 07 серпня

Тривога на Полтавщині.

01:13, 07 серпня

Де зараз тривога

01:12, 07 серпня

Дрони з Черкащини летять на Київщину, – ПС.

01:09, 07 серпня

Моніторингові спільноти пишуть про атаку "Шахедів" на Миколаїв. Офіційної інформації поки не було.

01:08, 07 серпня

Тривога на Київщині.

01:08, 07 серпня

БпЛА через Харківщину летять на Полтавщину, – ПС.

00:49, 07 серпня

Кілька груп "Шахедів" летять у напрямку Вінниці та Черкас, – ПС.

00:47, 07 серпня

Тривога додалася у Черкасах і Миколаєві.

00:44, 07 серпня

Моніторингові канали писали, що дронів багато. Зараз вони біля Миколаєва.

00:03, 07 серпня

Де летять дрони: дані від ПС

  • Із Миколаївщини курсом на Одещину.
  • У західному напрямку курс на Кіровоградську область.
  • Група БпЛА у Дніпропетровській області.
00:02, 07 серпня

Де зараз тривога

23:37, 06 серпня

Дрони летять північно-західним курсом на Миколаївщину.

23:04, 06 серпня

Рух ударних БпЛА через Херсонщину! Напрямок Миколаївська область!

Автор: Ірина Чеботнікова