Тривога діставалася до Києва та західних областей: була загроза ворожої балістики
У Києві та низці областей України ввечері 4 квітня пролунала тривога. Причиною стала загроза російської балістики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Відбій загрози застосування балістичного озброєння! Швидкісна ціль на Сумщині! Монітори пишуть про загрозу балістики зі Сходу. Ймовірний запуск балістичних ракет із систем "Іскандер"/С-300/С-400. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!
Відбій загрози застосування балістичного озброєння!
Швидкісна ціль на Сумщині!
Монітори пишуть про загрозу балістики зі Сходу. Ймовірний запуск балістичних ракет із систем "Іскандер"/С-300/С-400.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!