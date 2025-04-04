Тривога діставалася до Києва та західних областей: була загроза ворожої балістики

У Києві та низці областей України ввечері 4 квітня пролунала тривога. Причиною стала загроза російської балістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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