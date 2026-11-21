У російському Калінінграді 21 листопада несподівано пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Калінінграді спрацювала система оповіщення населення.

Чому у Калінінграді завили сирени?

Жителів Калініградської області закликали пройти до укриттів. Крім того, людям надійшло повідомлення від операторів про те, що "мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений з метою безпеки".

Також в аеропорту Храброве в Калінінграді запровадили тимчасові обмеження.

Згодом губернатор регіону Олексій Безпрозванних повідомив, що у Німанському районі спрацювала система оповіщення "Безпілотна небезпека".

За його словами, "вона зреагувала на підозрілий об'єкт із боку Литви".

Фахівці провели усі необхідні перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано,

– зазначив російський чиновник.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про атаку дронів на Балтійськ. Це місто в Калінінградській області Росії. Воно розташоване на березі Балтійської протоки, що з'єднує Калінінградську затоку з Балтійським морем.

Зазначається, що у Балтійську лунають вибухи, там працює місцева ППО. Телеграм-канал Supernova+ повідомляє про приліт.

Зауважимо, що сирена в Калінінградській області залунала на тлі інциденту у Фінській затоці. Там вранці два дрони атакували вантажне судно Sparta II, яке прямувало безпосередньо до Калінінграда.

Нагадаємо, атаковане у Фінській затоці судно Sparta II раніше неодноразово залучалося Міністерством оборони Росії для перевезення військової техніки та перебуває під міжнародними санкціями.

За кілька годин після удару по судну російський гелікоптер, ймовірно, порушив фінський повітряний простір, залетівши на понад чотири кілометри вглиб території поблизу міста Ловійса.