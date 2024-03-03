На Сході тривога: росіяни після перерви знову запустили КАБи
Близько 9 години ранку на Сході України оголосили тривогу. Окупанти знову запустили керовані авіаційні бомби.
О 08:52 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Уже через кілька хвилин сповістили про пуски російських КАБів.
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Окупанти запустили керовані авіаційні бомби
Близько 9 години ранку окупанти вкотре запустили керовані авіаційні бомби з тактичної авіації на Донеччині та Запоріжжі.
Повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській областях. А незабаром і в Сумській.
"Тривога в Сумській області пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", – зазначили в Повітряних силах.
Зауважимо, що о 09:15 моніторингові канали повідомили про повторні пуски КАБів на Донеччині вздовж лінії бойового зіткнення. Уже через 10 хвилин написали про третю хвилю пусків керованих авіаційних бомб.
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Росіяни атакували КАБами після перерви
- Близько 7 години ранку в ефірі телемарафорону керівниця пресцентру Сил оборони розповіла, що окупанти не застосовували керовані авіабомби вже протягом кількох діб.
- Минулого тижня ворог використав один такий снаряд у напрямку Херсонського району, але влучання було по відкритій території. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.
- "Це співпало за часом зі збиттям чергового Су на Сході. І ми побачили, як тактична авіація згорнулася й повернулася на летовище", – зазначила Наталія Гуменюк.