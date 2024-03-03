На Сході тривога: росіяни після перерви знову запустили КАБи

Близько 9 години ранку на Сході України оголосили тривогу. Окупанти знову запустили керовані авіаційні бомби.

О 08:52 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Уже через кілька хвилин сповістили про пуски російських КАБів.

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Окупанти запустили керовані авіаційні бомби

Близько 9 години ранку окупанти вкотре запустили керовані авіаційні бомби з тактичної авіації на Донеччині та Запоріжжі.

Повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській областях. А незабаром і в Сумській.

"Тривога в Сумській області пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", – зазначили в Повітряних силах.

Зауважимо, що о 09:15 моніторингові канали повідомили про повторні пуски КАБів на Донеччині вздовж лінії бойового зіткнення. Уже через 10 хвилин написали про третю хвилю пусків керованих авіаційних бомб.

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