Ворог запускав "Шахеди" та балістику: в низці областей – тривога

Ввечері 27 квітня ворог вкотре вдався до терору українських громадян. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів" та ракет. Вночі 28 квітня окупанти продовжили тероризувати Україну. Ціллю "Шахедів" знову був Старокостянтинів. Під ранок росіяни запустили нову групу дронів-камікадзе.

Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.

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Тривоги в Україні