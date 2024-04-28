Ворог запускав "Шахеди" та балістику: в низці областей – тривога
Ввечері 27 квітня ворог вкотре вдався до терору українських громадян. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів" та ракет. Вночі 28 квітня окупанти продовжили тероризувати Україну. Ціллю "Шахедів" знову був Старокостянтинів. Під ранок росіяни запустили нову групу дронів-камікадзе.
Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.
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Тривоги в Україні
Довго перепочити українцям не вдалось. Ворог запустив нову групу "Шахедів". Її зафіксували на Миколаївщині, там оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних безпілотників. БпЛА на Хмельниччині прямує курсом на Старокостянтинів. Тим часом, загроза минула для Вінницької та Житомирської областей. Тривога поширилась і на Житомирщину. Тривогу оголосили і у Вінницькій області. Сирени знову увімкнули у Київській області. Ймовірно, туди дістався "Шахед". На Кіровоградщині, тим часом, відбій загрози. "Шахед" досі блукає Черкащиною. Він прямує північно-західним курсом. Також відбій на Дніпропетровщині. На Півдні України оголосили про відбої тривоги. У Дніпропетровській області знову оголосили тривогу через ракетну небезпеку Тривогу оголосили у Запорізькій області. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні. У передмісті Дніпра чули вибух. Повітряні Сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу. Наразі тривогу оголошено у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Україною почали ширитися відбої. Моніторингові пабліки повідомляють, що у повітряному просторі не фіксують жодного "Шахеда". У Хмельницькій та Чернівецькій області відбої Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі Сходу та Півночі. Тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові. Повітряні Сили повідомили, що з "Шахеди" продовжують рух: У Київській області відбої. Київська ОВА вкотре попередила про небезпеку та заявила, що в регіоні працює протиповітряна оборона. Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги, Тривога досягла Чернігівської області Повітряну тривогу оголосили у Київській області. Моніторингові пабліки пишуть про наближення "Шахедів" до східного кордону області. Напрям руху північно-західний, західний. Рухаються бік столиці і Бориспільського району. Тривогу оголошено у Вінницькій області. Повітряні Сили попередили: Повітряні Сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині. Оборонці неба повідомили про проліт ударних дронів з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук Окрім цього, БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одесу. Повітдомляється про загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей. Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області. Зазначається, що він рухається з півдня курсом на Павлоград.
– написали там.
Дрони на Заході
Довго перепочити українцям не вдалось. Ворог запустив нову групу "Шахедів". Її зафіксували на Миколаївщині, там оголосили тривогу.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних безпілотників.
БпЛА на Хмельниччині прямує курсом на Старокостянтинів. Тим часом, загроза минула для Вінницької та Житомирської областей.
Тривога поширилась і на Житомирщину.
Тривогу оголосили і у Вінницькій області.
Сирени знову увімкнули у Київській області. Ймовірно, туди дістався "Шахед". На Кіровоградщині, тим часом, відбій загрози.
"Шахед" досі блукає Черкащиною. Він прямує північно-західним курсом.
Також відбій на Дніпропетровщині.
На Півдні України оголосили про відбої тривоги.
У Дніпропетровській області знову оголосили тривогу через ракетну небезпеку
Тривогу оголосили у Запорізькій області. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні.
У передмісті Дніпра чули вибух.
Повітряні Сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу.
Наразі тривогу оголошено у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Україною почали ширитися відбої. Моніторингові пабліки повідомляють, що у повітряному просторі не фіксують жодного "Шахеда".
У Хмельницькій та Чернівецькій області відбої
Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі Сходу та Півночі.
Тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.
Повітряні Сили повідомили, що з "Шахеди" продовжують рух:
У Київській області відбої.
Київська ОВА вкотре попередила про небезпеку та заявила, що в регіоні працює протиповітряна оборона.
Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
Тривога досягла Чернігівської області
Повітряну тривогу оголосили у Київській області. Моніторингові пабліки пишуть про наближення "Шахедів" до східного кордону області. Напрям руху північно-західний, західний. Рухаються бік столиці і Бориспільського району.
Тривогу оголошено у Вінницькій області.
Повітряні Сили попередили:
Повітряні Сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.
Оборонці неба повідомили про проліт ударних дронів з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук
Окрім цього, БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одесу.
Повітдомляється про загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.
Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області. Зазначається, що він рухається з півдня курсом на Павлоград.