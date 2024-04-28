Ворог запускав "Шахеди" та балістику: в низці областей – тривога

28 квітня 2024, 04:05
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Ввечері 27 квітня ворог вкотре вдався до терору українських громадян. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів" та ракет. Вночі 28 квітня окупанти продовжили тероризувати Україну. Ціллю "Шахедів" знову був Старокостянтинів. Під ранок росіяни запустили нову групу дронів-камікадзе.

Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати попередження Повітряних Сил та у разі сигналу тривоги прямувати в укриття. Це убезпечить ваше життя, а також спростить роботу оборонцям неба.

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Тривоги в Україні

04:24, 28 квітня

Довго перепочити українцям не вдалось. Ворог запустив нову групу "Шахедів". Її зафіксували на Миколаївщині, там оголосили тривогу.

03:56, 28 квітня

Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних безпілотників.

03:40, 28 квітня

БпЛА на Хмельниччині прямує курсом на Старокостянтинів. Тим часом, загроза минула для Вінницької та Житомирської областей.

02:37, 28 квітня

Відбій дали у кількох областях, проте "Шахед" дістався Хмельниччини, там тривога.

02:18, 28 квітня

Тривога поширилась і на Житомирщину.

01:54, 28 квітня

Тривогу оголосили і у Вінницькій області.

01:27, 28 квітня

Сирени знову увімкнули у Київській області. Ймовірно, туди дістався "Шахед". На Кіровоградщині, тим часом, відбій загрози.

01:24, 28 квітня

"Шахед" досі блукає Черкащиною. Він прямує північно-західним курсом.

01:18, 28 квітня

Також відбій на Дніпропетровщині.

01:03, 28 квітня

На Півдні України оголосили про відбої тривоги.

00:34, 28 квітня

У Дніпропетровській області знову оголосили тривогу через ракетну небезпеку

00:16, 28 квітня

Тривогу оголосили у Запорізькій області. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні.

23:50, 27 квітня

У передмісті Дніпра чули вибух. 

23:47, 27 квітня

Повітряні Сили написали про ракетну небезпеку зі Сходу.

Наразі тривогу оголошено у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. 

23:39, 27 квітня

Україною почали ширитися відбої. Моніторингові пабліки повідомляють, що у повітряному просторі не фіксують жодного "Шахеда".

23:33, 27 квітня

У Хмельницькій та Чернівецькій області відбої

23:13, 27 квітня

Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістики зі Сходу та Півночі. 

Тривогу оголосили у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові.

23:03, 27 квітня

Повітряні Сили повідомили, що з "Шахеди" продовжують рух:

  •  з Вінничини курсом на Хмельниччину;
  • з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.
22:58, 27 квітня

У Київській області відбої.

22:53, 27 квітня

Київська ОВА вкотре попередила про небезпеку та заявила, що в регіоні працює протиповітряна оборона.

Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,
– написали там.

22:44, 27 квітня

Дрони на Заході

Повітряна тривога через загрозу ударів "Шахедами" досягла Чернівецької та Хмельницької областей. 

22:24, 27 квітня

Тривога досягла Чернігівської області

22:18, 27 квітня

Відбій повітряної тривоги оголошено в Одеській області.

Де зараз тривога: дивіться на карті

22:07, 27 квітня

Повітряну тривогу оголосили у Київській області. Моніторингові пабліки пишуть про наближення "Шахедів" до східного кордону області. Напрям руху північно-західний, західний. Рухаються бік столиці і Бориспільського району.

22:04, 27 квітня

Тривогу оголошено у Вінницькій області.

Повітряні Сили попередили: 

  • "Шахеди" з Черкащини курсом на Київщину;
  • БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину;
  • Дрони з Миколаївщини прямують на Кіровоградщину.
21:33, 27 квітня

Де оголошено тривогу

21:20, 27 квітня

Повітряні Сили попередили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині.

21:08, 27 квітня

Оборонці неба повідомили про проліт ударних дронів з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук

Окрім цього, БпЛА з Миколаївщини прямують курсом на Одесу.

20:32, 27 квітня

Повітдомляється про загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської, Миколаївської областей.

19:52, 27 квітня

Повітряні Сили зафіксували ворожий БпЛА у Дніпропетровській області. Зазначається, що він рухається з півдня курсом на Павлоград.

Автор: Дмитро Усик