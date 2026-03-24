Шукають вразливі місця ППО, – "Флеш" попередив, що Росія може повторно запустити ракети

В Міністерстві оборони припустили, що вдень 24 березня в Україні може знову бути тривога через ракети. Тобто можна говорити, що масована атака, яка почалася вночі, триває.

Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") написав у своєму телеграм-каналі. Військовий є експертом із радіозв'язку.

Чи буде ракетна атака вдень 24 березня?

"Флеш" припустив, що так.

Наразі, на мою думку, противник витратив до 40 відсотків засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети,

– написав він.

На думку експерта, Росія обрала стратегію удару, розтягнутого в часі.

"Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону", – пояснив "Флеш".



Звідки і куди летіли ракети по Україні вночі 24 березня / Інфографіка моніторів

Схожі думки висловлювали і моніторингові спільноти. Наприклад, телеграм-канал "єРадар" помітив, що росіяни не виводили підводні човни – носії ракет у море та не піднімали МіГи.

Нетиповість атаки фіксувалася ще з вечірніх годин: відбулася концентрована дронова активність по окремих операційних напрямках (зокрема Запорізькому), одночасно з використанням крилатих ракет Х-101 для ураження об'єктів у західному регіоні. Подібна комбінація засобів ураження зустрічається відносно рідко,

– зауважили монітори.

Важливо! Зранку Росія продовжила обстрілювати Україну, але не ракетами, а дронами. Наприклад, вдарили по Дніпру – судячи з усього, реактивним безпілотником. І, "традиційно" для прифронтових регіонів, атакували дроном поїзд на Харківщині та маршрутку на Сумщині.

На момент публікації новини тривога поступово поширюється на захід України.

Скільки ракет збила ППО вночі та яких?

У Повітряних силах виклали дані:

збито 18 крилатих ракет Х-101 із 18, які росіяни пускали з повітряного простору над Каспійським морем;

5 крилатих ракет "Іскандер-К" із 5, які пускали з Брянщини;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із 4 Х-59/69/31, які пускали з Курської області та тимчасово окупованих територій Донеччини;

365 ворожих БпЛА різних типів із 392.

Тобто всі крилаті ракети збила українська ППО. На відміну від 7 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", які росіяни пускали з Курської області та Донеччини. Їх не вдалося збити жодної.