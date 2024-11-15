Тривоги у низці областей України: попередили про ракетну небезпеку

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вранці 15 листопада. Причиною загрози називають ракетну небезпеку для частини регіонів.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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