Тривоги у низці областей України: попередили про ракетну небезпеку
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили вранці 15 листопада. Причиною загрози називають ракетну небезпеку для частини регіонів.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Херсонській області оголосили ракетну небезпеку. Телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що 5 бортів ТУ-95МС здійснили пускові маневри в районі Каспію. Якщо пуски реальні, то ракети прилетять орієнтовно о 09:00. Повітряні сили повідомляють про небезпеку для Київської, Черкаської та Полтавської областей. Харківська, Сумська області – ракетна небезпека,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У Херсонській області оголосили ракетну небезпеку.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив про те, що 5 бортів ТУ-95МС здійснили пускові маневри в районі Каспію.
Якщо пуски реальні, то ракети прилетять орієнтовно о 09:00.
Повітряні сили повідомляють про небезпеку для Київської, Черкаської та Полтавської областей.
Харківська, Сумська області – ракетна небезпека,