Тривоги на Сході й Півдні: вибухи чули на Дніпропетровщині та Херсонщині
У більшості областей Сходу та Півдня України в ніч на 23 серпня оголосили повітряну тривогу. Жителі Дніпропетровщини та Херсонщини повідомляли про звуки вибухів у своїх регіонах.
Подекуди звуки вибухів повторювалися як до, так і після оголошення тривог. Тому всіх, хто чув сирену попросили в жодному разі не покидати укриття до відбою.
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Де та коли пролунали перші вибухи
Про перший схожий на вибух звук повідомили жителі Синельниківського району Дніпропетровської області. Тривога там почалася через 10 хвилин після цього.
А невдовзі вже жителі обласного центру сповістили про такі ж звуки. Вони лунали з передмістя Дніпра.
Лунають вибухи й на Херсонщині
На окупованій території Херсонської області тривога почалася майже тоді ж, коли на Дніпропетровщині, – о 01:34. А вибухи там лунали вже через хвилину. Місцеві вказують, що вже були "прильоти".
Наразі невідомо, чи справді по об'єктах області завдали удару.
В яких областях оголошували тривогу
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Луганська;
- Херсонська;
- Запорізька.
Також оголошена тривога на Луганщині. Проте там вона триває ще від 4 квітня.
Карта тривог станом на 01:45 / Скриншот
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