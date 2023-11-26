Тривожна ніч для окупантів: майже половина Донецька та Маріуполь – без світла

У мережі пишуть, що вночі проти 26 листопада на окупованих територіях Донецької області лунали вибухи. Після цього у кількох містах з'явилися проблеми зі світлом.

У місцевих телеграм-канал написали про перші вибухи у тимчасово окупованому Зугресі орієнтовно о 2:10. Згодом їх почули в інших містах окупованої ворогом Донеччини, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на окупованих землях

Після вибухів у Зугресі до нього приєднався Харцизьк. Згодом у мережі опублікували відео зі звуками вибухів, які лунали на окупованих територіях.

Вибухи в Зугресі посеред ночі: дивіться відео

Вже о 2:49 писали про те, що палало десь у стороні Макіївки та показали фото міста, на якому виднілась заграва від вибухів.



У Макіївці зникло світло після вибухів / Фото з соцмереж

Тривожна ніч на окупованій Донеччині: дивіться відео

Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі.

Гучна ніч в окупованому Харцизьку: дивіться відео

Росія шукає підпілля в Маріуполі