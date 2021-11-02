Тривожна тенденція: українці живуть по різні боки барикад

Серед нещодавніх новин політики – збирання родиною Порошенків грибів, свіжі рейтинги, точніше антирейтинги. Останнє стосується виборів, але не харківського мера, а ще 2 депутатів в парламент.

Маємо фактично перемогу 2 слуг народу в Херсонській та Черкаській областях, де відбулися довибори до парламенту. Тобто перемогли "Слуги народу" Володимира Зеленського, що опосередковано може свідчити, що українці й досі готові за нього голосувати.

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З іншого боку маємо опитування від Центру Разумкова, за яким у Зеленського нині найбільший серед інших політиків антирейтинг. Мовляв, не люблять Зеленського українці навіть більше, аніж не люблять Петра Порошенка.

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Дві версії подій

Виникає запитання – як так, якщо українці вже аж настільки в Зеленському розчарувалися, то чому ж вони за його кандидатів в депутати голосують. Здається, цілком було б логічно, що розчаровані в Зеленському українці точно б за його "слуг народу" не голосували, а вони голосують і ті "слуги" навіть перемагають.

То як так може бути. Варіантів відповіді 2:

парламентські вибори сфальсифіковані й "слугам народу" намалювали перемогу;

соціологи Центру Разумкова намалювали Зеленському антирейтинг, тоді як в нього з цим все нормально і точно не може бути такого, щоб його не любили навіть більше, ніж не люблять нині українці Порошенка.

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Хто у що вірить

Це припущення, але у жодному разі не обвинувачення. Вже вам вирішувати, в яке з них вірити. Ба більше, навіть можу припустити, в яке з цих припущень хто з вас повірить.

Прихильники Порошенка повірять у фальсифікацію виборів, де перемогли "слуги", тоді як прихильники Зеленського повірять у фальсифікацію соцопитування. Так і живемо наче в одній країні, але по різні боки барикад.

Насправді дуже тривожна тенденція, що ми замість об'єднатися проти спільного ворога, якого дійсно маємо, роз'єднуємося через політичних кумирів.