Трійка з плюсом, – Зеленський оцінив роботу "слуг" за 2 роки

Володимир Зеленський оцінив роботу партії "Слуга народу" за два роки на "трійку з плюсом" за 5-бальною шкалою. Водночас власним старанням він поставив 7 – 8 за 12-бальною.

Президент під час виїзного засідання фракції у Трускавці прокоментував виданню досягнення нардепів від "Слуги народу" за 2 роки роботи у Раді.

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Зеленський оцінив роботу "слуг"

Глава держави зазначив, що "слугам" не вистачає досвіду, однак є й такі, які дуже підтягнулися.

Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З погляду цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені,

– заявив Зеленський.

Глава держави також дав свою оцінку "Слугам народу" за 2 роки роботи за 5-бальною шкалою: "Вважаю, що наразі – 3 з плюсом".

Оцінка президентом своїх досягнень

Як змінився сам Зеленський за два роки та як оцінює власну роботу, він спершу не хотів відповідати. Однак згодив таки оцінив і себе: 7 – 8 за 12-бальною шкалою.