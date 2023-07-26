У Києві готуються встановити тризуб на щиті "Батьківщини-матері": у мережу потрапило відео

У мережі з'явилися кадри того, як проводять роботи біля статуї "Батьківщини-матері". Там готуються до історичної заміни радянського герба на її щиті на герб України – тризуб.

Про те, що у Києві готуються демонтувати радянський герб на щиті статуї "Батьківщини-матері" повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП).

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Поки на столичному підприємстві завершують виготовлення тризуба, Батьківщина-мати готується до історичних змін,

– зазначили там.

Як у Києві готуються встановити тризуб замість радянського щита на "Батьківщині-матері": дивіться відео

Зміни у сприйнятті пам'ятника після війни

Із початком повномасштабної російсько-української війни кияни почали сприймати "Батьківщину-мати" як один із символів захисту – разом із архистратигом Михаїлом, який також озброєний мечем.

"Батьківщина-мати" з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, в бік ворога. Рівно піднятим мечем вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма,

– вказували у МКІП.

Історія створення монументальної скульптури

"Батьківщина-мати" з'явилася у Києві на печерських пагорбах 1981 року на території Музею історії України у Другій світовій війні. Тоді вона символізувала перемогу СРСР у кривавій Другій світовій. Радянські воїни форсували Дніпро з лівого берега, а на правому, значно вищому, перебували нацисти. Тож скульптура символічно закликала на захист Києва.

Нині "Батьківщина-мати" – візитівка столиці. Вона добре вписується в ансамбль правого берега Києва, хоч під час спорудження її довелося трохи зменшити, щоб не перевищувала Велику дзвіницю Києво-Печерської лаври.

Це найвища скульптура в Європі. Вона є суцільнозварною, тому задля її виготовлення київський Інститут електрозварювання імені Патона розробив спеціальний метод зварювання. Під час монтажу було покладено близько 30 кілометрів зварювальних швів! Для зведення скульптури створили спеціальний стометровий кран, який згодом демонтували.

І у щиті розміром 12 на 8 метрів, і у мечі довжиною 16 метрів є майданчики, куди можна дістатися спеціальним ліфтом. На вістрі меча є спеціальний пристрій для гасіння коливань вітрового навантаження. Вважається, що "Батьківщина-мати" простоїть 150 років.

Перший проєкт "Батьківщини-Матері" розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич. Після його смерті будівництво розпочав український скульптор Василь Бородай. Прототипом для статуї стала скульпторка Галина Кальченко.

Як створювали монумент "Батьківщина-мати": дивіться відео

Як радянський герб замінюють на тризуб

Ідею заміни герба на щиті "Батьківщини-матері" 13 липня ухвалив Мінкульт. Також за неї голосували у Дії у 2022 році. За словами чиновників, гроші на виготовлення тризуба та його монтаж, 28 мільйонів гривень, – не з державного бюджету. Міністр культури Олександр Ткаченко виступив проти демонтажу скульптури.

Раніше з'явилася інформація, що сталь для тризуба виготовлять в Україні, але потім стало відомо, що вона не відповідає вимогам.

Виробники показали фото майбутнього тризуба на "Батьківщині-матері" та пообіцяли, що він буде готовий дуже скоро.

