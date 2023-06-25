"Знущався та доводив до смерті військових": у Чернівцях поскаржилися на командування ТрО

Чернівецька районна рада надіслала скаргу до президента та Міноборони щодо зловживань командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича. Перелік обвинувачень у його бік доволі довгий.

До Міністерства оборони, Головнокомандувача, Командувача Сил територіальної оборони та інших відомств депутати Чернівецької райради надіслали звернення щодо зловживань командуванням 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "ЗАХІД" Олександра Марича. Депутати одноголосно підтримали звернення – "За" проголосували 31 депутат райради. Про це розповів депутат районної ради, військовослужбовець Артем Жук.

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Упереджене ставлення, шантаж та знущання: н а що скаржаться військові

Військові скаржаться, що підполковник Олександр Марич нібито перебуває у стосунках з лейтенанткою Курдельчук, і що вони обоє "упередженого ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь". Основні офіцери управління батальйоном від березня усунуті від посад або переведені в інші формування. А тих, хто незгодний, комбат шантажує.

Начальника штабу Федика М. з порушенням Статуту намагались перевести на нижчу посаду командира роти (хоча він не має зауважень і стягнень) у інший батальйон, погрожуючи, що якщо він не напише рапорт, то вони із комбригом відправлять його рідного брата, який служить в цій же 107-й бригаді, але в іншому батальйоні, під Бахмут. Шантаж – ще одна з рис комбата Марича,

– сказав Жук.

Сама атмосфера в ТрО демотивує військових, тому більшість з них звільняються або переводяться. Принаймні, намагаються, тому що їхні рапорти довго ніхто не розглядає. Жук стверджує, що Марич "свідомо ігнорує розгляд рапортів переважної більшості військовослужбовців батальйону щодо законних відпусток або медичних обстежень, також не розглядає своєчасно іншу документацію".

Комбата звинувачують у забороні на медичну допомогу та доведенні до смерті військвих

Артем Жук повідомив, що лікарка Цибульська Інна, керівниця медпункту, зі скандалом перевелась у Чернівці, бо "наполягала на лікуванні бійців, а комбат і лейтенант Курдельчук вважали інакше". Зокрема, суворо заборонено відправляти бійців на лікування в інші медзаклади, тож їх тримають в ізоляторі до напівсмерті, а потім терміново наказують рятувати.

Жук надав перелік військовослужбовців, щодо яких вбачаються порушення протоколів лікування і розповів про випадок, коли "трудотерапія" вбила військового, який мав би отримувати лікування або ж принаймні бути звільнений з лав ЗСУ.

Мовиться про Сандуляку М.Г, який помер 05 липня 22 року. Цибульска наголошувала, що його потрібно лікувати, але чоловіка натомість погнали на марш-кидок. А після цього наказом командування він мав спати біля намету на полігоні. Ввечері ще шукали спальний мішок і каримат, а на ранок Сандуляка виявили вже мертвим.

Сандуляк був 1969 року народження та мав хронічну залежність від алкоголю і хворе серце. Замість того, аби спробувати вилікувати його або звільнити з лав ЗСУ, його намагалися лікувати "трудотерапією". Це доведення до смерті. Це був перший 200-й у небойових умовах. І все – через совєцькі методи командування бригади і батальйону, типу "я вам покажу". Перед цим заставляли покійного траву щипати на сонці. Знущання і доведення до смерті,

– стверджує Артем Жук.

У чому ще звинувачують Марича

Крім вищеперерахованого, комбата звинувачують у підробленні документів щодо продовольства батальйону. За словами Жука, обслуговування, запчастини, ремонт автотранспорту здійснюється за кошти військовослужбовців та волонтерів.

Також військові повідомляють, що комбат та його візаві постійно дають незаконні доручення підлеглим командирам щодо збору персональних даних військовослужбовців, що прямо заборонено законом: які автомобілі у приватній власності військових, які їх реєстраційні номери, де проживають.

Жук додав, що усі службові розслідування нібито затягуються лейтенанткою Курдельчук.