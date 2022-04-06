Трьох українців підозрюють у сприянні спробам Росії окупувати Харківську область

Деякі громадяни України вирішили зрадити свою Батьківщину та стати на бік окупантів. Українські спецслужби виявляють всіх посіпак ворога, яким доведеться відповідати за свої діяння.

Російські окупанти планували створити так звану "Харківську народну республіку". Допомагати окупантам здійснити план зголосилося троє українців.

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Затримання зрадників

Прокуратура повідомила трьом громадянам України про підозру у державній зраді. У березні 2022 року вони прибули у Харківську область, вступили у незаконне збройне формування "ДНР" та хотіли сприяти подальшій окупації України.

26 березня їхні позиції попали під артилерійський обстріл. Наші захисники виявили зрадників, ті склали зброю та здалися.

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