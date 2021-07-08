Тропічний шторм "Ельза" вдарив по США: влада ввела надзвичайний стан, є загиблий

Тропічний шторм "Ельза", який лютував у Карибському басейні, дістався берегів США і 7 липня вдарив по штату Флорида. Місцева влада повідомила про одного загиблого.

Масштаби стихії

Після того, як шторм "Ельза" накрив побережжя округу Тейлор у Флориді, штат накрило сильним вітром і дощем. Негода пронеслася з півдня на північ.

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Велика кількість опадів спричинила підтоплення будинків, також вітер зривав дахи.

Через стихію оголошено режим надзвичайного стану в 33 округах на півдні країни.

Зауважимо, раніше синоптики повідомляли, що шторм посилився до урагану першої категорії та рухається зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину.

Через шторм загинув чоловік

Під час лютування стихії в штаті повалено сотні дерев. Зокрема, під час падіння одного з них на автівки загинув чоловік. Він став четвертою жертвою за час існування "Ельзи" – троє людей загинули під час негоди в Карибському басейні.

Наслідки шторму "Ельза" в США / Фото actionnewsjax

Також ВМС Джорджії повідомляє про декількох травмованих і пошкодження кемпінгу під час торнадо.

В які штати рухається негода

Синоптики прогнозують, що 8 липня шторм дістанеться Північної та Південної Кароліни. Туди "Ельза" рухається зі швидкістю 16 миль на годину. Також експерти попереджають про можливі повені.

Тропічний шторм "Ельза": що відомо

"Ельза" – уже п’ятий шторм в Атлантиці в 2021 році.

Тропічний шторм уже пронісся країнами Карибського басейну. Найбільше руйнування зазнало південне узбережжя Куби.

Станом на 7 липня шторм забрав життя 4 людей в Сент-Люсії, Домініканській республіці та США.

Шторм уже декілька разів досягав сили урагану першої категорії.