У Тростянецькій громаді після звільнення від росіян виявили ампули зарину, – мер

У селі Білка, що на Сумщині, виявили ампули з хімічною речовиною, яку залишили російські терористи. За словами очільника Тростянця Юрія Бови, всередині міститься зарин та інші речовини, склад яких вивчається.

За його словами, вилученими ампулами займається Служба безпеки України. Тим часом саме місто розміновують.

Читайте також Зеленський закликав світ готуватися до використання Росією ядерної зброї

Для чого саме росіяни готували хімічну зброю наразі невідомо.

Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах,

– розповів Бова.

Однак ці залишки свідчать, що ворог планував продовжити атаку з використанням зарину.

Крім того, міський голова розповів, що після деокупації Тростянця, у місті продовжують знаходити багато розтяжок. Заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

Що відомо про зарин

Зарин — це нервово-паралітична речовина, яка може уражати людину як при потраплянні безпосередньо на шкіру, так і при вдиханні випарів. Навіть невелика крапля може призвести до смерті.

Нагадаємо, що російські загарбники використали хімічну зброю 11 квітня, скинувши на Маріуполь отруйну речовину із безпілотного літального апарату. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Варто знати – біля Севастополя скупчилися 39 бойових кораблів і катерів росіян: деталі у відео