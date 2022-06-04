Троє людей підірвалися на ворожій міні на пляжі Лазурного, що на Херсонщині

Російські військові цинічно порозкидали свої міни на узбережжі Лазурного в Херсонській області. 3 червня на одну з них наступили 3 цивільних.

Окупанти встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря у селищі Лазурне. Своїми цинічними діями вони порушили Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

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У прокуратурі відкрили справу

Одна з мін здетонувала на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус". Троє місцевих мешканців загинули на місці події.

За цим фактом Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу. Вона стосується статті про порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вкотре нагадали українцям, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини. Тому будьте уважні та не наражайте себе на небезпеку.

Пляжі Одещини заміновані

Українські військові замінували узбережжя та акваторії Одеської області. Це зробили через загрозу висадки російського десанту – вибухівка може стримати російських окупантів від просування. Тому гуляти місцевими пляжами суворо заборонено. Однак деяким одеситам байдуже на міни – вони купаються та засмагають.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, дехто лежить на пляжі прямо біля таблички, яка попереджає про міни. Місцеві мешканці дуже нехтують власним життям та порушують заборону. Через це у патрульних поліцейських навалилося роботи – вони виганяють людей з пляжів. Так, нещодавно в мережу потрапило кумедне відео, як патрульні ганяються за відпочивальниками. Одного чоловіка повезли у відділок в самих плавках.

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Братчук закликав населення не бути таким безвідповідальним: "Це пролунає дуже жорстко, але я дуже не хочу, щоб руки, ноги або голови тих, хто вирішить позасмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря".

Він зазначив, що порушників можуть притягнути до відповідальності. Адже вони не лише порушують правила воєнного стану, але й нехтують роботою, яку військові зробили задля їхньої ж безпеки.

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