Мінус три депутати: хто втратив мандат та скільки депутатів залишилося в Раді

У Верховній Раді України 8 грудня підтримали дострокове припинення повноважень ще трьох народних депутатів. Мандати склали депутати з фракції "Відновлення", ВО "Батьківщина" та один позафракційний депутат.

Зміни в кадровому складі Верховної ради продовжуються. Через це в парламенті залишився 401 народний обранець.

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Припинення повноважень депутатів

Ярослав Железняк пояснив, що Єфімова і Шпенова обрали в мажоритарних округах. Оскільки виборів під час воєнного стану не передбачено, їхніх місць ніхто не займе до кінця війни. Железняк зазначив, що замість Данілова зайде наступний за списком.

Він підсумував, що сьогодні в Раді залишився 401 депутат. За словами депутата, це найменший склад за історію парламенту.

Железняк зазначив, що народні обранці підтримали дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів: Максима Єфімова (за – 283 голоси), Дмитра Шпенова (289 голосів) та Віталія Данілова (291 голос).

Що відомо про депутатів, у яких відбулося дострокове припинення повноважень

Нардеп Дмитро Шпенов був депутатом ВР та членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок". Він був безпартійний самовисуванець у Дніпропетровській області.

Серед найвідоміших "досягнень" Шпенова у парламенті це – голосування за диктаторські закони "16 січня 2014 року", а також те, що він став одним з шести депутатів, які 21 червня 2022 року голосували проти Стамбульської конвенції.



Дмитро Шпенов / Фото з соцмерж

Ще один політик, який покидає лави депутатів у ВР це – Максим Єфімов. При складанні мандату, голова депутатської групи "Відновлення України" пояснив, що разом з командою наразі максимально залучений у процеси збереження промислового та економічного потенціалу Краматорська. Він заявив, що "депутатська діяльність потребує дуже багато часу".



Максим Єфімов / Фото з соцмереж

Віталій Данілов заключний кандидат на позбавлення мандату з цієї трійці політиків. Він за списками "Батьківщини" до ВРУ проходив тричі. Данілов також очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини".



Віталій Данілов / Фото mykharkov.info

Ще у 2022 році підписав звернення до голови ВР Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій. У 2023 році написав заяву про складання депутатського мандату.