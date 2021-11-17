Троє українських бійців зазнали поранень на Донбасі: ворог гатив з артилерії

На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Унаслідок атак проросійських найманців 3 українських захисників отримали поранення.

Під час атак 16 листопада бойовики 7 разів застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Українські захисники атакували російських найманців у відповідь.

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Стан поранених воїнів задовільний

Окупанти атакували українські позиції поблизу Невельського, Новоолександрівки, Кряківки, Причепилівки, Кримського та Мар'їнки. Біля Золотого-4 бойовики відкривали вогонь двічі. Російські найманці використовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82, 120 та 152 міліметри.

Українські воїни зафіксували у небі над Луганщиною безпілотний літальний апарат. Ймовірно, це був "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.

У штабі ООС повідомили, що поранених українських воїнів госпіталізували. Стан здоров'я захисників медики оцінюють як задовільний.

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