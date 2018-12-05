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      Троє українських біатлоністок відзначилися цікавим досягненням

      61 Читать новость на русском
      Ірина Варвинець
      Ірина Варвинець / Trust.UA

      Відразу троє українських біатлоністок відзначилися хорошою статистикою під час стрільби – протягом сезону понад 90% влучень.

      Федерація біатлону навела статистику за останні п'ять років (сезони 2013/14 - 2017/18). Бралися до уваги показники біатлоністів, які здійснили не менше 70-ти пострілів за сезон.

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      У жінок п'ять біатлоністок відзначалися в списку найкращих снайперів неодноразово: Лаура Дальмайєр - 4 рази, Надія Скардіно - 3, Ірина Варвинець (91,8% влучань), Алексія Рунггальдьє і Каролін Хорхлер - по 2. Якщо говорити про представництво країн, то по 6 влучень в списках мають спортсменки з Німеччини і Росії, по 4 - представниці України і Білорусі.

      Повний список кращих снайперів у жінок:

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      У список чоловіків-снайперів більше одного разу потрапляли лише двоє: Олексій Волков - 3 появлення в списку, Мартен Фуркад - 2. Представників України у списку немає.

      Повний список кращих снайперів у чоловіків:

      Нагадаємо, що сьогодні відбудеться етап Кубка світу з біатлону 2018-2019 – індивідуальна гонка чоловіків.

       

      Теги: Спорт Новини біатлону Валентина Семеренко
      Джерело: 24 Канал
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