Троє українських біатлоністок відзначилися цікавим досягненням

Відразу троє українських біатлоністок відзначилися хорошою статистикою під час стрільби – протягом сезону понад 90% влучень.

Федерація біатлону навела статистику за останні п'ять років (сезони 2013/14 - 2017/18). Бралися до уваги показники біатлоністів, які здійснили не менше 70-ти пострілів за сезон.

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У жінок п'ять біатлоністок відзначалися в списку найкращих снайперів неодноразово: Лаура Дальмайєр - 4 рази, Надія Скардіно - 3, Ірина Варвинець (91,8% влучань), Алексія Рунггальдьє і Каролін Хорхлер - по 2. Якщо говорити про представництво країн, то по 6 влучень в списках мають спортсменки з Німеччини і Росії, по 4 - представниці України і Білорусі.

Повний список кращих снайперів у жінок:

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У список чоловіків-снайперів більше одного разу потрапляли лише двоє: Олексій Волков - 3 появлення в списку, Мартен Фуркад - 2. Представників України у списку немає.

Повний список кращих снайперів у чоловіків:

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться етап Кубка світу з біатлону 2018-2019 – індивідуальна гонка чоловіків.