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      Троє українських спортсменів отримають іменні зірки на "Площі зірок" у Києві

      149 Читать новость на русском
      Ольга Харлан
      Ольга Харлан / Red Bull

      У п’ятницю, 16 листопада, на "Площі зірок" у Києві (пл. Спортивна, 1а) відбудеться відкриття трьох іменних зірок українських спортсменів.

      Цього разу свої зірки отримають українська паралімпійська лижниця, заслужений майстер спорту України з лижних перегонів Світлана Трифонова, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості Ольга Харлан, український фристайліст, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко.

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      Варто зазначити, що на "Площі зірок" вже є відомі українські спортсмени – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол, чемпіонка світу з Strongwoman Ольга Лящук, український та радянський боксер та тренер Михайло Зав'ялов.

      "Площа Зірок" – це проект, метою якого є підтримка та популяризація національної культури, мистецтва і спорту. У центрі міста "запалюються" зірки видатних українців, людей, які досягнули найкращих результатів у своїй роботі. На сьогодні на "Площі зірок" викарбувані імена 13 видатних українців, серед яких: Богдан Ступка, Ніна Матвієнко, Володимир Горянський, Марія Приймаченко, Віктор Постол, Оксана Білозір, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михайло Зав'ялов.

      Урочисте відкриття відбудеться 16 листопада о 13.00.

      Теги: Спорт Новини Києва Фехтування
      Джерело: 24 Канал
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