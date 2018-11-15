15:29
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

      134 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      Відразу три футболіста збірної України зараз знаходяться в сотні найкорисніших гравців Ліги Європи.

      Серед них двоє гравців "Динамо": Віктор Циганков та Віталій Миколенко. Перший посідає 15 місце рейтингу, другий – 57-е.

      Читайте також: Молодий футболіст "Динамо" потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи

      Також у списку топ-100 найкращих футболістів Ліги Європи є український хавбек "Генка" Руслан Маліновський. Півзахисник перебуває на 45 сходинці.


      Топ-3 українців у рейтингу Ліги Європи

      Зазначимо, що рейтинг складено на основі ігрової форми футболістів не тільки за результатами поєдинків Ліги Європи, але і за виступами в національній першості.

      Нагадаємо, що в недавньому матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи проти "Ренна" (3:1) Циганков відзначився двома результативними передачами, а Миколенко забив гол і оформив асист.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 120
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сьогодні , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 518
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сьогодні , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 977
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 724
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1873
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:0
       21 серпня 2014 , 20:59
      Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання
       15 березня 2015 , 14:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук