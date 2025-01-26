У Києві на Троєщині неповнолітні влаштували жорстку бійку: у поліції розповіли деталі

У Києві вчергове сталася бійка між неповнолітніми дівчатами. Цього разу інцидент, відео з якого поширили в мережі, мав місце на Троєщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час.

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Що відомо про нову бійку з неповнолітніми у Києві

У мережі зазначали, що бійка між неповнолітніми, ймовірно, відбулася на Троєщині біля місцевого супермаркету. У поліції Києва розповіли журналістам, що з заявами до них стосовно інциденту ніхто не звертався.

Водночас правоохоронці відреагували на відео та вже встановили учасників бійки.

Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю,

– наголосили поліцейські.

Також за фактом побиття у поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми.

Поліцейські також зазначили, що матір однієї з дівчат запросили до відділку поліції для пояснень. Жінка сказала, що нічого не знала про бійку за участі своєї дитини.

До слова, раніше у Києві побиття неповнолітньої сталася в Оболонському районі. Правоохоронці встановили особи підлітків, причетних до побиття школярки, а також розпочали досудове розслідування.